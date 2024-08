Emerson Royal Milan, il brasiliano lo ha confessato al suo entourage! Il RETROSCENA che non t’aspetti

Emerson Royal Milan, il terzino brasiliano lo ha confessato al suo entourage! Il RETROSCENA che non t’aspetti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal svelando anche un interessantissimo retroscena sul brasiliano, che attende soltanto di trasferirsi al Milan.

Nella giornata di sabato il Tottenham avrà un ultima amichevole in programma prima dell’inizio della Premier League contro il Bayern Monaco. Il terzino spera di non essere convocato perchè vuol dire che la sua cessione è chiusa, un desiderio che non ha nascosto al suo entourage.