Emerson Royal Milan, i rossoneri vogliono mandare un SEGNALE alle rivali! C’è l’OK del terzino

Emerson Royal Milan, i rossoneri vogliono mandare un SEGNALE alle rivali! C’è l’OK col terzino, si lavora per quello del Tottenham

Emerson Royal è il primo nome nella lista del mercato Milan per il ruolo di terzino destro. I rossoneri adesso accelerano e vogliono chiudere il colpo col Tottenham, dopo aver già trovato l’intesa col brasiliano. Ad entrare nei dettagli è Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport.

DETTAGLI – «La stessa cosa la sta facendo su Emerson Royal del Tottenham. Qui è un titolo definitivo, valutazione sui 15 milioni di euro. C’è l’intesa col terzino, manca quella con gli Spurs. I rossoneri vogliono accelerare perché sta per iniziare il ritiro e per mandare un segnale alle rivali per lo scudetto».