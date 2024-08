Emerson Royal Milan, RETROSCENA e curiosità sul nuovo arrivato: il NOME è in realtà un soprannome! Ecco da dove nasce

Quello di Emerson Royal è l’ultimo acquisto, in ordine cronologico, ufficializzato dal mercato Milan. Arrivato dal Tottenham per rinforzare le corsie, il brasiliano agirà sulla destra ma all’occorrenza potrà giocare anche a sinistra. Dal sito ufficiale del club rossonero scopriamo una particolare curiosità legata al suo nome: in realtà si tratterebbe di un soprannome datogli dalla zia.

IL RETROSCENA SUL NOME – «Emerson Royal, per intero Emerson Aparecido Leite de Souza Junior. A dire il vero Royal è un soprannome, glielo diede una zia quando era ancora un bambino. Il motivo? Piangendo spalancava la bocca e somigliava alla mascotte della pubblicità della famosa gelatina “Royal”».