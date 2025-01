Emerson Royal Milan, attacco durissimo: «Non può giocare in questa squadra! Il problema non è solo lui». Le ultimissime

Emerson Royal, dopo appena sei mesi, potrebbe già salutare il Milan. Nel corso della trasmissione Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha rilasciato dichiarazioni molto critiche nei suoi confronti.

«Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions»