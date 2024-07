Emerson Royal Milan: si va ad OLTRANZA per il terzino! Fase caldissima, cosa serve per CHIUDERE l’operazione con il Tottenham

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan sta trattando quasi ad oltranza con il Tottenham per Emerson Royal: i rossoneri vogliono avvicinarsi il più possibile per poi arrivare alla chiusura dell’affare.

La trattativa con il Tottenham è entrata nella fase caldissima: per arrivare alla fumata bianca serviranno ancora 3-4 giorni, ma il Diavolo sta spingendo forte per arrivare al brasiliano, individuato come il profilo ideale per i ruolo di esterno destro difensivo.