Emerson Royal Milan, OGGI il contatto DECISIVO con il Tottenham: cosa manca per la fumata bianca. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal, il terzino che il calciomercato Milan ha scelto come rinforzo per la propria fascia destra.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in giornata è previsto un nuovo contatto decisivo con il Tottenham per chiudere l’affare. Il brasiliano dista soltanto un milione di euro, una distanza che i rossoneri sperano di riuscire a colmare in queste ore.