Emerson Royal Milan, prima OFFERTA rifiutata dal Tottenham: i rossoneri alzano la posta?

Emerson Royal Milan, prima OFFERTA rifiutata dal Tottenham: i rossoneri aumentano la CIFRA? Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a SkySport, il calciomercato Milan non ha ancora fatto la seconda offerta per Emerson Royal. Per il terzino è stata chiesta una cifra intorno ai 20 milioni di euro, c’è comunque ottimismo per chiudere la trattativa.

PAROLE – «Il Milan non ha ancora fatto la seconda offerta al Tottenham per Emerson Royal, la prima era stata rigettata in quanto ritenuta troppo bassa».