Emerson Royal INCREDULO: «Sto vivendo un SOGNO! Ringrazio Ibrahimovic, sono pronto. FORZA MILAN» - FOTO - Milan News 24

Emerson Royal INCREDULO: «Sto vivendo un SOGNO! Ringrazio Ibrahimovic, sono pronto. FORZA MILAN» . La FOTO pubblicata su Instagram

Un Emerson Royal ancora incredulo di vestire la maglia del Milan: è questo quello che filtra dal bel messaggio del nuovo terzino rossonero su Instagram.

PAROLE – «Sto vivendo un sogno!! Volevo ringraziare Dio per questa opportunità , tutti coloro che hanno partecipato, Ibrahimovic e il Milan per essersi fidati del mio lavoro . So che abbiamo una lunga passeggiata davanti a noi, e sono pronto per questo!!! Andiamo insieme FORZA MILAN».