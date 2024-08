Emerson Royal Milan, manca sempre MENO alla chiusura: cosa SERVE per la fumata BIANCA

Emerson Royal si avvicina a grandi passi al Milan. Ecco cosa manca per la chiusura definitiva dell’affare di mercato

Il Milan è sempre più vicino a chiudere l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club rossonero è fiducioso di poter finalizzare l’operazione entro questa settimana, con gli ultimi dettagli da definire.

Il terzino brasiliano, classe 1999, è da tempo nel mirino del Milan, che vede in lui il rinforzo ideale per la fascia destra. La trattativa con il Tottenham sembra ormai in dirittura d’arrivo, con le parti che stanno lavorando per trovare un accordo sulle cifre e sulla formula del trasferimento.