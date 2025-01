Emerson Royal Milan, giallo pesante con la Juve: ci sarà in finale contro l’Inter? La situazione

Emerson Royal Milan, giallo pesante con la Juve: ci sarà in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter? La situazione dopo l’ammonizione

Emerson Royal, diffidato, ha subito un giallo pesante durante Juve Milan. Il terzino brasiliano, infatti, sarà squalificato per un turno. Ma in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter ci sarà.

Il regolamento della Supercoppa Italiana, infatti, prevede che un giocatore in diffida prima dell’inizio della competizione che venga ammonito in semifinale sconterà un turno di squalifica nella gara di Serie A successiva alla competizione stessa. Emerson Royal, quindi, sarà assente l’11 gennaio contro il Cagliari e non lunedì sera contro l’Inter.