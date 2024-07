Emerson Royal Milan: a breve VERTICE col Tottenham per completare l’affare. Gli AGGIORNAMENTI

Emerson Royal Milan: a breve in programma un nuovo VERTICE col Tottenham per completare l’affare. Gli AGGIORNAMENTI

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal: il brasiliano già da diverse settimane ha l’accordo con il Milan, che però deve trovare un’intesa definitiva con il Tottenham.

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un vertice con gli Spurs per completare questa operazione. Alla fine il Diavolo chiuderà alle sue condizioni e l’offerta da 15 milioni di euro finirà per essere accettata nonostante la richiesta iniziale fosse di oltre 20 milioni.