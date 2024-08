Emerson Royal Milan: CI SIAMO quasi, in programma il contatto DECISIVO per chiudere l’affare

Emerson Royal è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca

come riportato da Sportmediaset nel pomeriggio è infatti in programma un contatto con il Tottenham che potrebbe essere decisivo per arrivare alla fumata bianca. L’accordo dovrebbe essere trovato a 15 milioni di euro più due di bonus. I rossoneri hanno già un’intesa con il terzino destro brasiliano sulla base di un contratto di cinque anni a tre milioni a stagione.