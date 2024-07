Emerson Royal Milan: contatti nelle prossime ore con il Tottenham, l’ASPETTO su cui stanno ragionando i rossoneri

Il calciomercato Milan si muove anche per un colpo in difesa. In tal senso previsti nuovi contatti per Emerson Royal

Non solo attacco e centrocampo ma anche difesa. Il calciomercato Milan si muove durante questa sessione estiva per rinforzare tutti i reparti. In tal senso non si molla la presa su Emerson Royal del Tottenham. Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa:

EMERSON ROYAL MILAN – «Nuovi contatti nelle prossime ore per Emerson Royal. I rossoneri devono capire anche qui fino a che punto possono spingersi sulla spesa e poi di conseguenza pianificare le prossime mosse»