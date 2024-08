Emerson Royal Milan: affare in DEFINIZIONE, la tempistica per CHIUDERE

Il calciomercato Milan sta definendo l’affare Emerson Royal con il Tottenham. Le tempistiche per la chiusura

Alla fine il Milan dovrebbe averla vinta: Emerson Royal vede rossonero, l’affare non è mai stato così vicino alla chiusura: 15 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus.

Come riportato da Calciomercato.com la tempistica stimata per questo colpo non va oltre il weekend, per permettere a Paulo Fonseca di svolgere qualche allenamento assieme al nuovo acquisto prima dell’esordio in campionato. A Emerson un contratto lungo, di 4 o 5 anni, con un ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione. C’è ottimismo per un colpo che ha procurato qualche grattacapo in più del previsto, ma che risponde ad un’esigenza a destra da parte del nuovo Diavolo 2024/25.