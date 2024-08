Emerson Royal Milan, spunta il nuovo NUMERO di maglia! L’INDISCREZIONE sul brasiliano, nuovo colpo del mercato

In queste ultime ore il calciomercato Milan ha definito l’arrivo dal Tottenham di Emerson Royal: operazione con gli Spurs da circa 15 milioni di euro bonus inclusi per il brasiliano.

Il club rossonero sta già programmando il suo arrivo in Italia con conseguenti visite mediche di rito per il nuovo terzino per il quale, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, sarebbe già pronta la maglia numero 22.