Emerson Royal Milan, Marchetti SVELA: «Ecco perché non è ancora chiusa con il Tottenham». Il RETROSCENA

Manca pochissimo alla chiusura dell’affare Emerson Royal Milan. Luca Marchetti intervenuto a Sky ha detto la sua sulla trattativa

LE PAROLE – «Rispetto a quanto detto nelle ultime ore non ci sono ulteriori novità, la distanza è sempre la stessa, ora perchè non ci si venga incontro rispetto a quei 500 mila euro/ 1 milione di differenza, non lo so. La sensazione è che sia da parte di entrambi i club una questione di principio.»