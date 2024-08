Emerson Royal Milan, INDIZIO da non credere! I tifosi ESULTANO perchè... ULTIMISSIME

Emerson Royal-Milan, spunta l’indizio relativo alle visite mediche: chiusura entro 48 ore? Tutti gli aggiornamenti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani è pronto a chiudere il terzo del calciomercato Milan estivo. Il CEO rossonero nelle ultime ore ha infatti ritoccato di poco l’offerta al Tottenham per Emerson Royal attestandola intorno ai 18 milioni di euro bonus inclusi.

La fumata bianca è previsto per questo fine settimana o al massimo nei primissimi giorni della prossima: l’obiettivo è consegnare il ragazzo al ritorno di Fonseca in Italia per preparare il Trofeo Berlusconi col Monza e l’esordio in campionato col Torino. Le prossime 48 ore dunque potrebbero essere realmente decisive.