Emerson Royal Milan alle battute finali: a quanto ammonta ora la distanza col Tottenham per il terzino brasiliano

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset, dopo aver chiuso per Strahinja Pavlovic il Milan ora è in forte pressing per Emerson Royal, terzino destro del Tottenham.

La forbice con gli Spurs si sta riducendo sempre di più, ora ammonta a circa tre milioni di euro (17 milioni l’offerta del Diavolo, 20 milioni la richiesta del club inglese). L’operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.