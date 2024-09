Emerson, che DELUSIONE: le PAGELLE non perdonano Royal. Ecco cosa DICONO i quotidiani

Emerson Royal è stato protagonista di una performance tutt’altro che positiva nella gara del suo Milan contro la Lazio

La scelta di Paulo Fonseca di schierare Emerson Royal titolare al posto di Davide Calabria non ha pagato. L’esordio dal primo minuto del terzino brasiliano con la maglia del Milan si è rivelato deludente, come evidenziato dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi.

Le valutazioni impietose sottolineano le difficoltà di Royal, soprattutto nella ripresa, dove è apparso in netta difficoltà contro l’impetuoso Tavares. La Gazzetta Sportiva lo ha addirittura indicato come il peggiore in campo, attribuendogli un 5 in pagella e sottolineando la sua “colpa” sul raddoppio laziale. Il Corriere dello Sport è stato leggermente più clemente, assegnandogli un 5.5, ma ha comunque evidenziato le sue “sbandate” nel secondo tempo.