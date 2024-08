Emerson Royal SVELA il contatto con Kulusevski: ecco cosa gli ha detto su Ibra e l’Italia

Emerson Royal si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Il retroscena sul contatto con Kulusevski

Le parole di Emerson Royal presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Tra le varie ha svelato anche il retroscena sul contatto con Kulusevski, ex compagno al Tottenham con un passato alla Juve:

KULUSEVSKI «Mi ha parlato benissimo di Ibra. Giochiamo a destra entrambi e pensiamo il calcio allo stesso modo. Gli piace molto l’Italia e ha detto che starò bene con la mia famiglia»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI EMERSON ROYAL