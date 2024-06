Emerson Palmieri Milan obiettivo concreto ma solo a una CONDIZIONE: il PIANO dei rossoneri

Emerson Palmieri Milan obiettivo concreto per la fascia sinistra ma solo a una CONDIZIONE: il PIANO dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha confermato l’interesse del calciomercato Milan per Emerson Palmieri, esterno il cui cartellino è di proprietà del West Ham.

Come riportato dal quotidiano oggi in edicola l’italo-brasiliano è un profilo concreto per rinforzare la fascia sinistra dei rossoneri, che però lo vedrebbero soltanto come vice Theo Hernandez. Nel caso in cui partisse il francese bisognerebbe cercare un altro giocatore per quel ruolo.