Dybala, offerta monstre dalla Turchia! L’ex obiettivo del Milan lascia l’Italia? Ultime

Dybala, fuoriclasse della Roma ed ex obiettivo del Milan, può lasciare l’Italia già a gennaio: offerta monstre del Galatasaray

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala, calciatore della Roma ed ex obiettivo del calciomercato Milan, ha ricevuto un’offerta monstre dal Galatasaray:

PAROLE – «L’entourage della Joya tratta con i turchi. Ieri Carlos Novel, agente dell’ex Juventus, ha fatto rientro in Spagna, dopo gli incontri degli ultimi giorni a Istanbul. Al momento, i turchi avrebbero messo sul piatto un contratto da 10 milioni di euro a stagione e non avrebbero contemplato spese per il cartellino dell’attaccante. Previsto un nuovo assalto».