Dovbyk Milan: decisione che lascia tutti SPIAZZATI. Definito il suo FUTURO, ecco dove giocherà l’anno prossimo

Dovbyk Milan: decisione che lascia tutti spiazzati. Definito il suo futuro, dove giocherà l’anno prossimo l’attaccante ucraino

Il calciomercato Milan, con molta probabilità, depenna un nome per quanto riguarda l’attacco. Come riferito da AS, infatti, Artem Dovbyk ha comunicato ai suoi agenti che non vuole ascoltare altre proposte ma il suo desiderio è quello di rimanere per un altro anno al Girona. Lui e la sua famiglia si trovano bene nella città spagnola e l’ucraino vuole giocare la Champions con la casacca biancorossa.

Non solo il Milan, perché anche West Ham, Napoli e Atletico Madrid avevano posato gli occhi su Dovbyk, con i Colchoneros che avevano formulato un’offerta da 25 milioni di euro ritenuta insufficiente dal Girona.