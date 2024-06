Dovbyk Milan, Furlani in AGGUATO! La clausola fa GOLA perchè... ULTIMISSIME

Dovbyk-Milan, Furlani in agguato sull’attaccante del Girona: la clausola da 40 milioni di euro fa gola ai rossoneri

Come riferito da Sky, la prima alternativa del calciomercato Milan a Joshua Zirkzee è Artem Dovbyk, attaccante classe ’97 del Girona.

Furlani, oltre che dalle caratteristiche tecniche del centravanti, capocannoniere dell’ultima Liga con 24 gol, è ingolosito dalla clausola rescissoria da 40 milioni di euro, proprio come quella dell’attaccante del Bologna. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro: il Milan è pronto ad entrare in azione.