Dovbyk Milan, l’affare è CONCLUSO? La notizia non LASCIA DUBBI: contratto pronto e firma vicina. Cosa SUCCEDE

Dovbyk-Milan, i rossoneri hanno bloccato l’attaccante del Girona pagando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro

Clamorosa indiscrezione riportata da Tuttosport sul calciomercato Milan per quanto riguarda il centravanti della prossima stagione. Il club rossonero, per non farsi trovare impreparato nel caso salti definitivamente l’affare Zirkzee a causa delle commissioni al momento troppo alte, ha di fatto già bloccato il sostituto: Artem Dovbyk.

Il Diavolo infatti avrebbe informato il Girona di essere pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro mentre col ragazzo l’accordo sarebbe molto semplice perchè le cifre, tra ingaggio e commissioni, sono nettamente più basse dell’affare Zirkzee.