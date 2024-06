Dovbyk Milan: BLITZ di Moncada e ACCORDO già trovato. Cosa serve per chiudere il colpo in attacco dal Girona

Come riferito da Alessandro Sugoni nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, il Milan tiene calda la pista che porta a Dovbyk, considerato la principale alternativa nel caso in cui non andasse a buon fine l’operazione Zirkzee.

Il blitz di Moncada all’estero ha portato ad un accordo di massima per l’attaccante del Girona. L’operazione è pronta per essere chiusa, ma verrà fatto solo se Zirkzee dovesse definitivamente saltare dopo le alte richieste di commissioni di Kia Joorabchian.