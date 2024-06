Dovbyk Milan, l’ALTERNATIVA a Zirkzee per i rossoneri e non solo: occhi su di lui da quel club di Serie A! Ecco chi lo vuole

Artem Dovbyk, dopo essere letteralmente esploso con la sua stagione da favola con la maglia del Girona, ha attirato su di sé le attenzioni dei dirigenti e degli uomini mercato Milan. Le squadre interessate all’attaccante ucraino non mancano affatto.

Come spiega Sky Sport, il centravanti classe 1997 rappresenta il piano B anche del Napoli, che punta invece Romelu Lukaku come piano A in caso di addio di Victor Osimhen (per il quale stentano ad arrivare offerte per via della super clausola rescissoria presente sul suo contratto). Anche per i rossoneri l’ucraino sarebbe un’alternativa a Joshua Zirkzee.