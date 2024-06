Douglas Luiz Milan: c’è distanza con la Juventus ma Giuntoli è fiducioso, ecco PERCHE’

Il Milan ha sondato il terreno per Douglas Luiz, inserendosi tra Juve e Aston Villa. Distanza sullo scambio con McKennie, Giuntoli resta comunque fiducioso

Secondo quanto spiega Tuttosport, tra la Juve e l’Aston Villa c’è ancora distanza sullo scambio tra Douglas Luiz, accostato al calciomercato Milan, e Weston McKennie. Questo perchè gli inglesi non valutano il cartellino dell’americano sui 35 milioni di euro, cifra fatta invece dal club bianconero.

Giuntoli però non perde il suo ottimismo. Sa infatti che i Villains hanno bisogno di cedere per rientrare nei parametri del FFP e per questo non si scompone, continuando così a lavorare per risolvere il problema del play di centrocampo.