Dorgu Milan, concorrenza serrata per il terzino: ci provano queste due big italiane. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Stando a quanto riferito da Tuttosport, in prima fila per l’acquisto di Patrick Dorgu ci sarebbe ora il Napoli. Gli azzurri si starebbero muovendo con decisione per acquistare il danese, accostato con insistenza anche al calciomercato Milan.

I partenopei, per anticipare la concorrenza, potrebbero pensare di sacrificare Giovanni Simeone, seguito dal Torino. Il Lecce, comunque, non vorrebbe cedere il giovane talento a gennaio.