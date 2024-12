Donnarumma, piovono conferme totali! Tifosi rossoneri spiazzati, l’ex Milan può fare questa scelta a sorpresa

Donnarumma, l’ex Milan è lontano dal rinnovo del contratto con il PSG in scadenza a giugno del 2026: possibile partenza in estate

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, l’ex Milan Donnarumma potrebbe lasciare il PSG la prossima estate.

Donnarumma con il PSG ha un contratto in scadenza a giugno 2026, ma ad oggi le trattative per prolungare l’accordo non vanno nella giusta direzione. Il tema è attualmente bloccato. E se non dovesse rinnovare, Donnarumma potrebbe partire in estate.