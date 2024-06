Donnarumma, la mental coach RIVELA: «Il Milan casa sua, QUESTA COSA è stata tostissima»

A distanza di anni l’addio di Donnarumma al Milan fa ancora discutere. La sua mental coach si è così espressa a riguardo

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Gigio Donnarumma, ha parlato così del portiere del PSG e della Nazionale italiana al Corriere della Sera. A distanza di anni il suo addio al Milan fa ancora discutere:

LE PAROLE – « È un ragazzo sensibile, buono, emotivo. E quindi delle volte si faceva prendere dal nervosismo, ma questo lavoro lo ha aiutato a riconosce sé stesso, i suoi punti di forza, a imparare a entrare nello stato di massima concentrazione, quello in cui escludi tutto l’esterno. E anche a riconoscere tutte le sue emozioni, senza avere più paura della paura. Sono state sottostimate tantissime cose. Uno si aspetta che questi ragazzi siano dei supereroi e poi si dice sempre ‘ma con quello che guadagna no’… Ma l’emotività non risponde ai guadagni. E quindi la morte del procuratore, la rapina in casa, sfidare il Milan che lui considera casa sua in Champions: tutto questo è stato tostissimo per Gigio»