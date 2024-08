Djalo, che CONFUSIONE! Salta a SORPRESA il passaggio dell’ex Milan alla Roma: ecco COSA cambia ora per lui alla Juve e cos’è successo ieri

Dopo un ultimo giorno di calciomercato rocambolesco, Tiago Djalò è rimasto alla Juve. Il difensore portoghese ex Milan era finito ormai ai margini del progetto tecnico dei bianconeri, i quali si erano accordati per lasciarlo andare alla Roma in prestito con opzione per il riscatto.

Tuttosport ha fatto il resoconto su quanto successo: ieri il suo arrivo a Roma e le visite mediche. L’affare è saltato sul più bello a causa della troppa titubanza dei giallorossi nel chiudere. Il giocatore tornerà quindi da oggi a lavorare alla Continassa, prima di essere reintegrato in rosa come centrale di riserva in una stagione che lo vedrà maggiormente impiegato rispetto al passato.