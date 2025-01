Dinamo Zagabria Milan, Conceicao tradito: lui il peggiore in campo, giudizi impietosi

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan, Sergio Conceicao deluso da Yunus Musah: il centrocampista americano si fa espellere a fine primo tempo

Le pagelle dei principali quotidiani odierni indicano in Yunus Musah il peggiore in campo nella sfida di ieri sera tra Dinamo Zagabria e Milan:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Nervoso, mette in crisi il Milan con una doppia ammonizione evitabile in 39’. E la sceneggiata quando non vuole uscire è quasi peggiore».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Nervoso dall’inizio col pallone e con la testa. Il giallo per proteste è evitabile, così come il secondo su Baturina. Di fatto, decide la partita».

TUTTOSPORT 4 – «Prende un’ammonizione stupida lasciandosi innervosire al 31’ e non contento ne prende una per gioco falloso 8 minuti dopo: disastroso».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Una prestazione sconcertante. Perde qualche pallone di troppo e anche le staffe: prima viene ammonito per principio di rissa con Misic, 8’ dopo nuovo cartellino per fallo plateale su Stojkovic. Cacciato al 39».