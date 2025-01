Dinamo Zagabria Milan, Furlani non partirà per la Croazia: ecco il motivo!

Dinamo Zagabria Milan, l’amministratore delegato Giorgio Furlani non partirà per la Croazia insieme alla squadra: ecco il motivo!

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ad del Milan Giorgio Furlani non partirà per la Croazia: troppo lavoro sul tavolo e la necessità di restare vicino alla sede per questioni relative al mercato e non solo.

I rossoneri in partenza direzione Zagabria per conquistare i tre punti e ufficializzare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza dover passare dalla seconda fase dei play-off.