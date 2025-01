Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio Maksimir andrà in scena la sfida valevole per l’ultimo turno di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime sul match.

Dinamo Zagabria Milan: le probabili formazioni

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.

Dinamo Zagabria Milan: orario e dove vederla in tv



Il match Dinamo Zagabria–Milan si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 29 gennaio. Verrà trasmessa su Sky (canale 253) e in streaming su Sky Go e NOW.