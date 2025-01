Dinamo Zagabria Milan, dopo Musah è lui il peggiore: la pagella non lascia scampo

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan, c’è un peggiore in campo dopo Musah (peggiore in assoluto). La pagella è chiara!

Il peggiore in campo in Dinamo Zagabria Milan è stato senza dubbio Yunus Musah, il centrocampista è stato espulso al 39° lasciando la squadra in grande difficoltà.

Nel match di Champions League oltre al 4 dello statunitense, tra le pagelle del Corriere della Sera, spicca il 4,5 per Matteo Gabbia. «Una leggerezza clamorosa spalanca la corsa di Baturina verso la porta di Maignan», questo il commento sul difensore azzurro.