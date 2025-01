Dinamo Zagabria Milan, Conceicao all’angolo! Scelta obbligata, giocherà lui in Champions League

Dinamo Zagabria Milan, Sergio Conceicao ha il solo Terracciano come terzino destro in vista dell’ultima sfida in Champions League

Importante rivelazione fatta dalla Gazzetta dello Sport in vista di Dinamo Zagabria-Milan.

A Zagabria, mercoledì 29, per il Milan sarà emergenza terzino destro. Ieri contro il Girona Emerson Royal si è fermato per infortunio dopo pochi minuti e il subentrato Calabria si è fatto ammonire da diffidato e sarà dunque squalificato. Ai box c’è già il lungodegente Florenzi, mentre il giovane Jimenez (fuori lista) e l’ultimo arrivato Walker non possono giocare in

Europa col Milan almeno fino a febbraio. Così, nel turno decisivo per strappare il biglietto per gli ottavi, Conceiçao sarà probabilmente costretto a puntare su Terracciano.