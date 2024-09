Di Stefano STRONCA il Milan: «La strada è in SALITA, contro Torino, Parma, Lazio e Liverpool non ha mai fatto vedere QUESTO». L’analisi

Il giornalista Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto un’analisi sul Milan dopo le prime 5 partite di stagione.

L’ANALISI – «In questo inizio di stagione il Milan non ha mai fatto il Milan. L’ha fatto solo col Venezia, ma oò peso specifico era inferiore rispetto alle altre partite. Non vogliamo condannare la gestione tecnica, ma è cronaca pura. Per questo strada è in salita. Il Milan non ha fatto vedere di essere il Milan contro Torino, Parma, Lazio e Liverpool».