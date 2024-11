Di Marzio rivela: «Il Milan non tiene mentalmente. Dopo Madrid anche i tifosi mi dicevano...»

Nel post Cagliari Milan ecco le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio sul pareggio rocambolesco per 3-3, rossoneri rimontati

Le parole del giornalista Gianluca Di Marzio dopo Cagliari Milan. Ecco il suo intervento ai microfoni di Sky Sport:

PAROLE – «Credo sia una questione mentale più che tattica: questa squadra non riesce a tenere un livello mentale per più di due tre partite di fila. I tifosi, tornando in aereo da Madrid, me lo avevano detto: ‘Siamo preoccupati da Cagliari, da come la squadra terrà mentalmente'”. E infatti…».