Di Lorenzo Milan, il difensore non ha cambiato i suoi piani sul futuro! La SITUAZIONE sul futuro del calciatore in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Giovanni Di Lorenzo, obiettivo del mercato Milan, non ha cambiato i suoi piani e vuole lasciare il Napoli dopo Euro 2024.

Al momento la Juventus è in pole position e ha trovato un principio d’accordo con il terzino destro per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029. Inoltre, il club partenopeo chiede circa 20-25 milioni di euro per cederlo.