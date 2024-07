Di Lorenzo Milan, l’agente rivela: «Lo hanno richiesto molti club, ma non avremmo lasciato Napoli da sconfitti». Le sue dichiarazioni

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per parlare della scelta del suo assistito di rimanere a Napoli. Le sue parole sull’ex obiettivo del mercato Milan.

AGENTE DI LORENZO – «Sono sempre stato sincero ma per fare il mio lavoro bene devi essere molto bugiardo. La Juve è stata una delle tante società che ha fatto una telefonata per informarsi, ma forse non è stata neanche la prima. È stata enfatizzata troppo la cosa, non mi sono seduto con la Juventus per trattare. La volontà reale del giocatore o mia di andare via non c’è mai stata. Non avremmo mai lasciato Napoli da sconfitti, al massimo lo potremmo fare l’anno prossimo dopo aver fatto benissimo».