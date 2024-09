Di Canio AVVERTE il Milan: «Momento difficile NON superato sotto questo LIVELLO. I nuovi hanno ACCESO gli altri»

Le parole dell’ex calciatore Paolo Di Canio intervenuto negli studi di Sky Sport domenica sera: il commento sul Milan

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e sul difficile momento rossonero pre derby che sembrerebbe superato. Il suo pensiero:

PAROLE – «Il momento difficile passato per il Milan? A livello di umore sì ma a livello di equilibri ancora non lo vedo superato. Anche se questo nuovo sistema con due attaccanti che aggrediscono convince. Hanno giocato tutti bene però Fonseca ha fatto leva paradossalmente sui nuovi e di solito si fa leva su chi conosce già l’ambiente. Ha capito che quelli che sono arrivati, specialmente Morata e Abraham, erano arrivati per una nuova vita ad alti livelli. Sono giocatori importanti dal punto di vista caratteriale e questi hanno fatto la differenza e acceso gli altri».