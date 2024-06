Dest è un NUOVO giocatore del PSV: «Qui sono molto apprezzato, credono in me»

L’ex terzino del Milan, Sergiño Dest, si presenta così come nuovo giocatore del PSV: le sue parole dopo il trasferimento a titolo definitivo

Intervenuto ai canali ufficiali del PSV, dopo esser stato acquistato a titolo definitivo dal club olandese che lo ha prelevato dal Barcellona, Sergiño Dest ha parlato così. Le prime parole dell’ex terzino del Milan.

PAROLE – «Prima di tutto il PSV crede in me e qui sono molto apprezzato. Ho conosciuto il club in modo incredibilmente caloroso, come non avevo mai sperimentato prima da nessuna parte. Questi sono aspetti importanti per qualcuno nella mia situazione e mi danno fiducia di poter recuperare bene qui. Una volta arrivato il momento, è molto bello che il gioco che giochiamo qui sia adatto a me. Non vedo davvero di essere importante e di vincere titoli».