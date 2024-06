Demirovic Milan, Moncada PIAZZA la zampata! Candidatura improvvisa, le CIFRE fanno sorridere Furlani

Demirovic-Milan, l’attaccante dell’Augsburg è l’ultima idea del club rossonero per rinforzare il reparto offensivo: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è un nome nuovo per il calciomercato Milan per quanto riguarda il ruolo di prima punta per la prossima stagione (e alternativo dunque a Zirkzee).

Si tratta di Demirovic, attaccante di 26 anni dell’Augsburg. La valutazione è di 25 milioni di euro e il calciatore avrebbe già dato il suo pieno benestare all’eventuale trasferimento a Milanello. Si può chiudere intorno ai 18-20 milioni di euro più bonus.