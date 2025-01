Delio Rossi sulla Nazionale a LazioNews24: «Spalletti è un allenatore importante, chiaro che gli si chiede una cosa»

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina tra le altre, ha lasciato un’intervista esclusiva a LazioNews24

SULLA NAZIONALE – «Spalletti è un allenatore importante. Non ha fatto bene all’Europeo, ma secondo me era più un problema fisico. Abbiamo visto, infatti, che Mancini con i giocatori che stavano meglio ha vinto l’Europeo. Penso che Spalletti sia l’allenatore giusto ed al posto giusto. È chiaro che gli si chiede, più che far bene in Nations League, di portare l’Italia ai Mondiali. Se non ci riuscisse è chiaro che sarebbe un fallimento».

