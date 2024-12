De Sciglio ex Milan, ai saluti con l’Empoli: prossima tappa in Serie B!

De Sciglio ex Milan, addio all’Empoli ad un passo: l’ex Juve ripartirà dalla Serie B. Avventura al capolinea con il club di D’Aversa

L’avventura di De Sciglio all’Empoli è già al capolinea dopo l’addio alla Juve in estate. Per Tuttosport, infati, il terzino non rientra più nei piani del club allenato da D’Aversa che è pronto a risolvere anticipatamente il contratto.

L’ex Milan potrebbe ripartire dalla Serie B ed in particolare dal Palermo. Il trasferimento dovrebbe avvenire entro il 2 gennaio.