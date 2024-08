De Sciglio Empoli, l’ex Milan RESTA in Serie A: tutta la VERITÀ sull’interesse dei toscani. Le ultimissime

De Sciglio è fuori rosa e potrebbe lasciare la Juve entro la fine del calciomercato estivo.

In base a quanto riferito da Nicolò Schira nelle ultime ore è da registrare un forte pressing dell’Empoli per il terzino ex Milan. La volontà del club toscano, ieri uscito dall’Olimpico di Roma con 3 punti, è quello di prendere Mattia De Sciglio e metterlo a disposizione del tecnico azzurro D’Aversa.