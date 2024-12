De Paola: «Fonseca fa azioni di diplomazia, ma è in difficoltà come Thiago Motta». L’analisi del giornalista sugli allenatori

De Paola a Tmw Radio ha parlato di alcuni allenatori dopo l’ultima giornata di campionato, incluso Fonseca del Milan.

DE PAOLA – «Adesso le squadre vivono del carattere del proprio allenatore. In questa fase delicata, in cui si delinea la classifica, sono gli allenatori che danno la giusta motivazione alla squadra. Conte e Gasperini vincono ma si arrabbiano per la prestazione sono quelli che analizzano meglio la realtà. Fonseca e Motta che fanno azioni di diplomazia, invece, sono in difficoltà».