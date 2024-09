De Paola DURISSIMO sul Milan: «Leao e Theo? Atteggiamento sciocco, la società deve fare QUESTA cosa»

Paolo De Paola critica il comportamento di Leao e Theo Hernandez durante il cooling break, definendolo sciocco e sbagliato

Nell’Editoriale di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha espresso la sua opinione sulla situazione del Milan e sul recente caso che ha coinvolto Theo Hernandez e Leao.

LE SUE PAROLE – «È un atteggiamento sciocco e sbagliato, perché il cooling-break non serve solo a bere, ma serve anche per le indicazioni dell’allenatore. L’atteggiamento di Leao e Theo è agli sgoccioli e se fossi nella società prenderei delle misure. La giustifica poi è stata una toppa peggiore del buco. Su questi giocatori andranno fatti dei ragionamenti al più presto. Certi elementi pensano di essere intoccabili, ma si sono ribellati ad un codice di squadra e di spogliatoio, il tutto in un momento in cui la gara poteva anche essere vinta. Stanno poi continuando le problematiche difensive, i gol subiti sono troppi».