De Paola sul caso arbitraggio: «Dichiarazioni di Rocchi clamorose! Tutti i rigori dati sono rivedibili, bisognerebbe...»

Le parole di De Paola su TMW: il caso arbitraggio e Var in Serie A, le parole di Rocchi e tanto altro. Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le parole rilasciate da Paolo De Paola sulla situazione arbitraggio in Serie A. Capitolo che riguarda anche il Milan dopo i tanti casi visti contro l’Udinese.

PAROLE – «Le dichiarazioni di Rocchi sono clamorose, non ha dato dichiarazioni. Per me l’arbitro ha fatto bene a non espellere Douglas Luiz, l’impressione è che dia un colpettino a Patric come succede sempre in questi duelli. Vuoi ammonirlo perché è stato un gesto stupido? Va bene, ma il rosso non esiste. Adesso in area di rigore è tutto un pestone, basta con queste buffonate e questi mezzi rigori assurdi. In Europa non li danno questi rigori, qual è l’imprudenza se cerchi di prendere il pallone? Perché dobbiamo punire un difensore che va a cercare il pallone? Spesso è l’attaccante che cerca il contatto, gli attaccanti non vanno sul pallone per gestirlo, ma solamente per raggiungere lo scopo di subire un pestone. Tutti questi rigori sono rivedibili, vorrei vedere in campo una valutazione sull’intensità da parte dell’arbitro in campo. Non tutti gli interventi in area sono rigori. Se fai un rallenty di ogni azione sembrano tutti rigori. Ci vuole buon senso e capire che l’arbitro deve avere la possibilità di valutare l’intensità di un contatto. Il VAR li deresponsabilizza».